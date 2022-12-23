Дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим — «Укренерго»

В Україні дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».



«Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який учора був підключений до енергосистеми. Водночас зберігаються певні обмеження в системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв'язку з чим до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень», — зазначили в компанії.



Там додали, що у східній частині країни через російські обстріли в прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи буде розпочато одразу після дозволу військових.



«Ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення потребує значного часу», — зазначили в «Укренерго».