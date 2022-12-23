Дефицит мощности в энергосистеме остается существенным — «Укрэнерго»

В Украине дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».



«Вышел на номинальную мощность энергоблок, который вчера был подключен к энергосистеме. В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с чем во все области доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений», — отметили в компании.



Там добавили, что в восточной части страны из-за российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных.



«Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложные и масштабные, поэтому их восстановление требует значительного времени», — отметили в «Укрэнерго».