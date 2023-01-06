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У Краматорськ російським обстрілом пошкоджено 14 будинків

06 січня 2023, 13:20

У Краматорськ російським обстрілом пошкоджено 14 будинків

Краматорськ під ракетним обстрілом військ РФ. Фото: Олександр Гончаренко Краматорськ під ракетним обстрілом військ РФ. Фото: Олександр Гончаренко

Краматорськ Донецької області зранку перебуває під обстрілом російських військ. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Він закликав людей, що перебувають у місті, не залишати укриття.

У місті було оголошено повітряну тривогу з 8:53 до 9:27.

Онновлено. Пізніше мер Краматорська Гончаренко повідомив, що ракетними ударами військ РФ у місті було пошкоджено 14 приватних будинків, але обійшлося без жертв.

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