У Краматорськ російським обстрілом пошкоджено 14 будинків

Краматорськ під ракетним обстрілом військ РФ. Фото: Олександр Гончаренко

Краматорськ Донецької області зранку перебуває під обстрілом російських військ. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.



Він закликав людей, що перебувають у місті, не залишати укриття.



У місті було оголошено повітряну тривогу з 8:53 до 9:27.



Онновлено. Пізніше мер Краматорська Гончаренко повідомив, що ракетними ударами військ РФ у місті було пошкоджено 14 приватних будинків, але обійшлося без жертв.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.