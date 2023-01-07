Кириленко показав наслідки обстрілів Донеччини

Донецька область. Фото: ОВА

Цієї ночі російські сили продовжували стріляти в центрі та на півночі Донецької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове: одна людина поранена, пошкоджено дві житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки.



На Горлівському напрямку росіяни вбили двох цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено п'ятьох людей, пошкоджено п'ять приватних будинків. Ще одна людина дістала поранення в Предтечиному Костянтинівської громади.