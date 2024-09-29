ЗСУ вразили військовий арсенал РФ «Котлубань»

У неділю вночі, 29 вересня, Сили оборони атакували військовий арсенал «Котлубань», розташований у Волгоградській області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області», — йдеться у повідомленні.



За інформацією, напередодні удару в арсенал прибув ешелон з іранськими ракетами.



Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, проте українські підрозділи успішно виконали бойове завдання.



Раніше ми писали, що російського військового спеціаліста із застосування бойових безпілотників убили в РФ. У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України офіційно підтвердили ліквідацію полковника Збройних сил РФ Олексія Коломейцева.