Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ вразили військовий арсенал РФ «Котлубань»

29 вересня 2024, 16:54

ЗСУ вразили військовий арсенал РФ «Котлубань»

У неділю вночі, 29 вересня, Сили оборони атакували військовий арсенал «Котлубань», розташований у Волгоградській області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

 «Вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області», — йдеться у повідомленні.

За інформацією, напередодні удару в арсенал прибув ешелон з іранськими ракетами.

Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, проте українські підрозділи успішно виконали бойове завдання.

 Раніше ми писали, що російського військового спеціаліста із застосування бойових безпілотників убили в РФ. У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України офіційно підтвердили ліквідацію полковника Збройних сил РФ Олексія Коломейцева.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія
Організації
Генштаб

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:53
Маріуполю сьогодні виповнилося 246 років
23:47
Армія РФ просунулась на Покровському та Курахівському напрямках — DeepState
22:00
Головне за день: Удар по лікарні у Сумах. У Росії вбили генерала
15:29
Сім'ям в окупації виплачують допомогу, якщо вони усиновлюють дітей із громадянством РФ
23:16
Головне за день: Атаки на Ізмаїл, Костянтинівку, Кривий Ріг. Чим заходу загрожують удари по РФ?
22:35
В окупованій Горлівці вдень після обстрілу гасили церкву
20:55
Вугледар захоплено на третину. Угруповання «ЛНР» заявляє, що знайшло інвестора для заводу «Азот» — дайджест з окупації ►
17:51
В окупованих містах Донецької області ввели низку обмежень щодо продажу спиртного та паління цигарок
17:16
На Луганщині росіяни хочуть створити «народні дружини»: вони посилюватимуть контроль окупантів над населенням – ОВА
17:00
«ДНР»: У Горлівці та Донецьку поранено п'ятьох мешканців під обстрілами
14:12
Лубінець спростував інформацію про обмін дітьми із РФ
23:00
Головне за день: Вугледар під загрозою. Новий пакет допомоги від США
21:45
«ЛНР» вже записала перших школярів у «сентябрята»
20:59
У Маріуполі 5 дітей постраждали від вибуху снаряда, у Донецьку — поранено 6 пожежників
18:04
«ДНР»: У захопленому Українську залишилося жити близько 3 тисяч людей
15:54
На окупованій Луганщині заборонили роздрібний продаж алкоголю з 22:00 до 08:00: у деякі дні – повністю
11:57
Військовослужбовець із Ростова-на-Дону наклав на себе руки на шахті Засядька в Донецьку
23:43
В окупованому Луганську затримали ексмера Сочі, який поїхав воювати проти України: його підозрюють у розтраті
23:05
Головне за день: Вугледар під загрозою захоплення. Обстріл Краматорська
21:26
Пушилін заявив, що фейкова «ДНР» співпрацюватиме із Сирією у «сферах торгівлі та культури»: вже готова «делегація»
усі новини
17:07
Війська РФ захопили село в Покровському районі — DeepState
16:54
ЗСУ вразили військовий арсенал РФ «Котлубань»
16:25
На Курахівському напрямку ЗС РФ обстріляли своїх військових, які хотіли здатися в полон
15:40
Гірник не готовий до оборони: ЗСУ повідомили про неякісні фортифікації біля міста
14:34
РФ за тиждень застосувала проти України 900 КАБів та 300 дронів-камікадзе — Зеленський
13:53
Маріуполю сьогодні виповнилося 246 років
12:35
РФ скинула на Слов`янськ 7 авіабомб: одна людина поранена
12:17
Військовий Нацгвардії знищив російський танк з ПТРК «Javelin»
11:42
Російські окупанти за добу тричі атакували Костянтинівську громаду: є пошкодження
11:15
Обстріл Добропілля: зросла кількість поранених, серед них — дитина
10:50
Росіяни 30 разів обстріляли Донеччину: зруйновано житлові будинки
10:23
Покровська громада була під атакою окупантів: троє людей загинули, зруйновано навчальний заклад
09:40
РФ завдала по Запоріжжю понад 10 авіаударів: зруйновано будинки, є постраждалі
09:05
Вночі українська ППО збила 15 з 22 дронів-камікадзе
08:43
Три людини загинули та 14 поранених внаслідок російських обстрілів у Донецькій області
23:47
Армія РФ просунулась на Покровському та Курахівському напрямках — DeepState
22:00
Головне за день: Удар по лікарні у Сумах. У Росії вбили генерала
16:06
Розвідка України: Під Москвою ліквідовано підполковника, який готував дронові війська РФ
15:29
Сім'ям в окупації виплачують допомогу, якщо вони усиновлюють дітей із громадянством РФ
14:22
У Покровську та громаді 909 власників зруйнованого житла звернулися по компенсацію
усі новини
ВІДЕО
На Курахівському напрямку ЗС РФ обстріляли своїх військових, які хотіли здатися в полон На Курахівському напрямку ЗС РФ обстріляли своїх військових, які хотіли здатися в полон
29 вересня, 16:25
Росіяни атакували Запоріжжя 29 вересня. Фото: Іван Федоров РФ за тиждень застосувала проти України 900 КАБів та 300 дронів-камікадзе — Зеленський
29 вересня, 14:34
Військовий Нацгвардії знищив танк росіян. Фото: Олександр Півненко Військовий Нацгвардії знищив російський танк з ПТРК «Javelin»
29 вересня, 12:17
Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: ДСНС РФ завдала по Запоріжжю понад 10 авіаударів: зруйновано будинки, є постраждалі
29 вересня, 09:40
У мережі опублікували відеокадри удару російської авіабомби по багатоповерховому будинку в Краматорську 25 вересня. Фото: Новини Донбасу У мережі з'явилося відео удару по багатоповерхівці у Краматорську 25 вересня
27 вересня, 15:30
Над Костянтинівкою здіймаються клуби диму після російських ударів. Фото: «Типова Костянтинівка» Костянтинівка понад годину перебуває під російським обстрілом
27 вересня, 10:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір