Кириленко показал последствия обстрелов Донетчины

Донецкая область. Фото: ОВА

Этой ночью российские силы продолжали стрелять в центре и на севере Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Донецком направлении больше всего пострадало Курахово: один человек ранен, повреждены две жилые многоэтажки и здание больницы. Также на территории громады под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки.



На Горловском направлении россияне убили двоих гражданских в Бахмутской громаде: в Бахмуте и Красной Горе. В городе ранены пять человек, повреждены пять частных домов. Еще один человек получил ранения в Предтечино Константиновской громады.