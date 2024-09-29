Обстріл Добропілля: зросла кількість поранених, серед них — дитина

Росіяни атакували Добропілля. Фото: поліція

Внаслідок ракетного обстрілу Добропілля Донецької області 28 вересня дев'ятеро людей отримали поранення, серед них — дитина. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Окупанти вдарили 5 ракетами з ЗРК «С-300» — поранено 9 людей», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронні органи додали, що зруйновано приватний та 8 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, адміністративну будівлю, готель та гараж.



Раніше ми писали, що під ударом російської армії опинився центр Добропілля з щільною житловою забудовою. Станом на 28 вересня було відомо про 7 поранених.