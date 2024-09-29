Гірник не готовий до оборони: ЗСУ повідомили про неякісні фортифікації біля міста

У районі Гірника та Покровська Донецької області відсутні якісні інженерно-фортифікаційні споруди. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState, посилаючись на слова Сил оборони.



«Нещодавно ми зазначали, що окупанти почали інтенсивно обстрілювати Гірник, готуючись до його штурму. І коли він розпочнеться, то ворога зустрінуть саме ці ІФС (інженерно-фортифікаційні споруди). Тому вся доля відбиття тиску противника в першу чергу на плечах пілотів зі скидами та FPV-дронами», — йдеться у повідомленні.

За словами українських військовослужбовців, подібну картину можна побачити майже по всьому району Покровська.



«Окремо можна звернути увагу на колючий дріт «єгоза» у протитанковому рові, який, швидше за все, призначений боротися з піхотою, яка дуже часто бігає в них як удома. Проаналізувавши супутникові знімки, можна побачити спроби збудувати ІФС, навіть є взводно-опорні пункти», — зазначили ЗСУ.



У DeepState підкреслили, що на таких позиціях оборону не втримати, при цьому є й позиції, до яких підійшли відповідально, «але там просто немає кому стояти».



Крім того, аналітики нагадали, що ще у травні Верховною Радою було створено ТСК (тимчасово-слідча комісія, яка займається питаннями фортифікацій).



Раніше ми писали, що підрозділи російської армії протягом трьох днів зуміли окупувати місто Новогродівку та ведуть бої усередині Селидового. Просування відбулося за побудованою лінією фортифікацій, в якій нібито не було українських бійців.