Литва передала Україні ППО для боротьби з дронами-камікадзе

Україна отримає від Литви системи протиповітряної оборони та зенітні установки, які допоможуть відбивати атаки іранських дронів.



«Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше перемогою України... Ми робимо все можливе, щоб надавати підтримку Україні, зокрема, у військовій сфері. Сьогодні я привіз добрі новини. Ми передаємо системи ППО та зенітні установки, які мають допомогти вам у боротьбі», – заявив Науседа на прес-конференції з президентами України та Польщі у Львові.



Президент України Володимир Зеленський у свою чергу подякував Литві за підтримку.



«Я дякую Литві та особисто Гітанасу Науседу за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема, від атак дронів», – заявив Зеленський.



Науседа підкреслив, що у внутрішній політичній системі Литви жодного разу не виникали протиріччя щодо підтримки та допомоги Україні, яка, за його словами, має бути максимальною та швидкою.



Водночас, зазначив Науседа, зараз Україні необхідно рухатися у бік нових досягнень, зокрема щодо початку процесу переговорів про вступ до Європейського Союзу.



«Ваша країна в такий складний час реалізовує рекомендації щодо початку переговорів про повноцінне членство в ЄС. Впевнений, що скоро матимемо можливість обговорити це питання на рівні Європейської Ради, засідання якої відбудеться 9-10 лютого. Наша країна робить все можливе, щоб включити питання України до порядку денного. Думаю, що за головування Швеції будуть конкретні кроки щодо прискорення процесу переговорів», – заявив глава Литви.