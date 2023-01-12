В деяких немає під'їзду: Скільки будинків пошкоджено у Слов'янську, розповів Лях

У Слов'янську Донецької області близько 700 приватних будинків пошкоджено через бойові дії. Про це в інтерв'ю телеканалу «FreeДом» розповів мер міста Вадим Лях.



«Це різний ступінь пошкоджень: від розбитих вікон до знесених дахів або повністю пошкоджені. Облік щодо них ведеться, обстеження триває, все вноситься до реєстру», — уточнив Лях.



За його словами, у місті також пошкоджено 112 багатоквартирних будинків. Таких, які потрібно знести, немає, але 12 багатоповерхівок не підготували до опалювального сезону через значні руйнування. У деяких із них немає під'їзду або двох.



Нагадаємо, влада допомагає з ремонтом жителям багатоквартирних і приватних будинків у Слов'янську, які постраждали від обстрілів.