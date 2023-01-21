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Підозрюють у розкраданні: НАБУ затримало заступника міністра Лозинського

21 січня 2023, 22:24

Підозрюють у розкраданні: НАБУ затримало заступника міністра Лозинського

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський був затриманий за підозрою в розкраданні бюджетних коштів. Про це повідомляє Мінінфраструктури.

«За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству», — наголосили у відомстві.

Там додали, що Василь Лозинський буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів уже надано віцепрем'єр-міністром із відновлення України Олександром Кубраковим.

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На початку листопада Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконувачем обов'язків міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова. Пізніше Кабмін об'єднав два міністерства: інфраструктури та розвитку громад і територій. Об'єднане відомство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.

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