Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Зеленський звільнив Тимошенко з посади заступника голови ОП

24 січня 2023, 08:25

Зеленський звільнив Тимошенко з посади заступника голови ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенко із посади заступника керівника Офісу президента. Указ №28/2023 опубліковано на сайті глави держави.

Кирило Тимошенко, у свою чергу, повідомив у своєму телеграм-каналі про те, що написав заяву про звільнення з посади.

«Дякую президентові України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи щодня і щохвилини», - написав він.

Також Тимошенко подякував керівникам обласних військових адміністрацій та міських мерів.

Зеленський призначив Тимошенка на посаду заступника голови Адміністрації президента 21 травня 2019 року. Влітку 2019 року АП була перейменована на Офіс президента. 25 червня 2019 року Тимошенко став заступником керівника ОП.

У понеділок увечері президент України Володимир Зеленський анонсував «кадрові рішення».

Ще за темою

Люди
Володимир Зеленський Кирило Тимошенко

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:02
Пушилін пояснив, чому не вдається зробити ціни на продукти «як у Ростові»
10:40
Окупанти відкриють два нових КПП на непідконтрольній ділянці кордону з Ростовською областю
10:01
У Луганській ОВА заявили про зменшення кількості атак Білогорівки окупантами
09:30
«ДНР» змінила «мера» Маріуполя. Тепер ним став екс-начальник міліції міста
09:21
Російські військові евакуюють свої сім'ї з окупованого Луганська — ЗСУ
08:48
«ДНР»: В Іловайську нічним обстрілом поранено двох співробітників локомотивного депо
23:57
Головні події в окупації 23 січня
19:51
«ДНР» заявила про поранення мешканця Горлівки
14:48
«ЛНР»: У Кремінній під час обстрілу загинула дитина, четверо людей поранено
14:17
Міноборони РФ заявило про захоплення села Краснополівка під Соледаром
14:13
Через обстріл Донецьку постраждали четверо людей — окупаційна «влада»
12:25
У Луганській ОВА розповіли про ситуацію з цінами на продукти в окупації
09:56
Путін створив у захопленому Донецьку управління ФСБ
09:17
Втрати окупантів від вибуху в Кадіївці налічують не один десяток людей — Гайдай
23:00
Головні події в окупації 22 січня
Всі новини
13:03
Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів та погодив відставку п'яти голов ОВА
12:57
Війська РФ обстріляли Костянтинівку, поранили чотирьох мирних жителів
12:02
Пушилін пояснив, чому не вдається зробити ціни на продукти «як у Ростові»
11:24
У мережі опублікували фото зруйнованої обстрілами церкви у Богородичному
10:54
Окупанти за добу зруйнували 21 цивільний об'єкт Донецької області
10:54
Звільнено заступника генпрокурора Симоненка. Раніше стало відомо про його відпустку за кордоном
10:40
Окупанти відкриють два нових КПП на непідконтрольній ділянці кордону з Ростовською областю
10:11
Заступник Резнікова подав у відставку на тлі скандалу із закупівлями продуктів для ЗСУ
10:01
У Луганській ОВА заявили про зменшення кількості атак Білогорівки окупантами
09:30
«ДНР» змінила «мера» Маріуполя. Тепер ним став екс-начальник міліції міста
09:21
Російські військові евакуюють свої сім'ї з окупованого Луганська — ЗСУ
09:08
Вночі на Сході України ЗСУ збили три ударні вертольоти російської армії
08:58
За добу війська РФ вбили трьох мирних жителів Донецької області
08:48
«ДНР»: В Іловайську нічним обстрілом поранено двох співробітників локомотивного депо
08:25
Зеленський звільнив Тимошенко з посади заступника голови ОП
Всі новини
ВІДЕО
Майбутнє Навального: свобода чи смерть у в'язниці? ► Майбутнє Навального: свобода чи смерть у в'язниці? ►
24 січня, 00:57
Луганська область: місцеві жителі залишилися без медичної допомоги — лікарні віддані росіянам ► Луганська область: місцеві жителі залишилися без медичної допомоги — лікарні віддані росіянам ►
23 січня, 21:54
Чи можливе закінчення війни у 2023 році: аналіз Чи можливе закінчення війни у 2023 році: аналіз
21 січня, 22:05

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама