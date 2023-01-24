Зеленський звільнив Тимошенко з посади заступника голови ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенко із посади заступника керівника Офісу президента. Указ №28/2023 опубліковано на сайті глави держави.



Кирило Тимошенко, у свою чергу, повідомив у своєму телеграм-каналі про те, що написав заяву про звільнення з посади.



«Дякую президентові України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи щодня і щохвилини», - написав він.



Також Тимошенко подякував керівникам обласних військових адміністрацій та міських мерів.



Зеленський призначив Тимошенка на посаду заступника голови Адміністрації президента 21 травня 2019 року. Влітку 2019 року АП була перейменована на Офіс президента. 25 червня 2019 року Тимошенко став заступником керівника ОП.



У понеділок увечері президент України Володимир Зеленський анонсував «кадрові рішення».