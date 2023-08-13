«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу Донецька, поранено жінку

Мирний донеччанин загинув у неділю ввечері під час обстрілу Куйбишевського району міста. Про це повідомив «мер» міста Олексій Кульомзін.



Пригода сталася на вулиці Уткіна у селищі Північний. Загиблий – чоловік 1956 року народження. Там постраждала жінка 1977 року народження.



Кулемзін додав, що снаряд влучив у приватний житловий будинок, внаслідок чого той був повністю зруйнований. У сусідньому будинку пошкоджено фасад, покрівлю та скління.