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У Чернігові через ракетний удар за медичною допомогою звернулися 140 осіб, 41 госпіталізовано

19 серпня 2023, 21:38

У Чернігові через ракетний удар за медичною допомогою звернулися 140 осіб, 41 госпіталізовано

Наслідки удару по Чернігову. Фото: ОВА Наслідки удару по Чернігову. Фото: ОВА

Внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова поранення постраждали 140 людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулися за медичною допомогою, госпіталізовано 41», — зазначив він.

Чаус розповів, що в драмтеатрі, по якому було завдано удару, проводилася зустріч представників бізнесу та волонтерської спільноти.

«Захід не передбачав залучення глядачів. Подібні заходи вже були у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Як саме росіянам стало відомо про цей захід — зараз займаються правоохоронні органи», — наголосив він.

Голова ОВА також уточнив, що за інформацією організаторів, після оголошення повітряної тривоги всім учасникам було запропоновано пройти в укриття. Внаслідок російського удару постраждали також люди, які знаходились у центрі міста, йшли з церкви, або просто проїжджали поряд.

Російські війська завдали ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова. Внаслідок влучення ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею.

У момент удару в драмтеатрі проходила виставка дронів.

19-21 серпня оголошено у Чернігові днями жалоби.

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