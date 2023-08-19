У Чернігові через ракетний удар за медичною допомогою звернулися 140 осіб, 41 госпіталізовано

Наслідки удару по Чернігову. Фото: ОВА

Внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова поранення постраждали 140 людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.



«Сьогодні росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулися за медичною допомогою, госпіталізовано 41», — зазначив він.



Чаус розповів, що в драмтеатрі, по якому було завдано удару, проводилася зустріч представників бізнесу та волонтерської спільноти.



«Захід не передбачав залучення глядачів. Подібні заходи вже були у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Як саме росіянам стало відомо про цей захід — зараз займаються правоохоронні органи», — наголосив він.



Голова ОВА також уточнив, що за інформацією організаторів, після оголошення повітряної тривоги всім учасникам було запропоновано пройти в укриття. Внаслідок російського удару постраждали також люди, які знаходились у центрі міста, йшли з церкви, або просто проїжджали поряд.

Російські війська завдали ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова. Внаслідок влучення ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею.



У момент удару в драмтеатрі проходила виставка дронів.



19-21 серпня оголошено у Чернігові днями жалоби.