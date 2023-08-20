«ДНР»: У Ясинуватій під час обстрілу загинув чоловік, поранено чотирьох людей

У ході обстрілу чоловік загинув у Ясинуватій, ще чотири особи отримали поранення. Про це сьогодні заявили у «СЦКК ДНР».



Там зазначили, що поранення отримали жінки 1961 та 1963 років народження, чоловік 1959 року народження, персональні дані ще одного потерпілого встановлюються. Пошкоджено 12 будинків, газопровід, без електропостачання залишилося понад 5000 абонентів.



Крім того, як повідомили диспетчерську службу адміністрації Волноваського району, внаслідок обстрілу Ольгинки поранено жінку 1971 року народження.