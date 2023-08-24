«Суд ЛНР» засудив полоненого військового ЗСУ до 16 років в'язниці

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив до 16 років позбавлення волі мінометника взводу 17-го мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Юрія Босовича. Його звинувачують у «руйнуванні житлового будинку» під Попасною у квітні 2022 року. Про це повідомив Слідчий комітет (СК) Росії.



Стверджується, що 5 квітня 2022 року Босович із товаришами по службі перебував на бойовій позиції, розташованій у лісосмузі на відстані 3 км від смт Нижнє.



Звідки нібито «здійснив постріли уламково-фугасними мінами з довіреного йому міномета у напрямку населеного пункту».



У Слідком називають полоненого військовослужбовця ЗСУ «винним» за частиною 1 статті 356 Кримінального кодексу (КК) РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті заборонених коштів і методів), частини 3 статті 30, пунктами е, л частини 2 статті 105 (замах на вбивство, скоєне загальнонебезпечним способом за мотивами політичної та ідеологічної ненависті та ворожнечі) та частини 2 статті 167 (навмисне ушкодження чужого майна загальнонебезпечним способом).