СБУ затримала вчительку з Краматорська: зрадниця «зливала» окупантам геолокації підрозділів ЗСУ

РБ України затримали колаборантку із Краматорська. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали зрадницю, яка «зливала» окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які контрнаступають під Бахмутом. Про це повідомляє офіційний канал СБ України.



Зловмисницею виявилася вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу з РФ (відомого як гру). Вона збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

За передачу розвідінформації, яку військові РФ використали для планування бойових операцій, спрямованих на уповільнення контрнаступу ЗСУ у регіоні, жінці загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали агента РФ, який готував обстріл київських ТЕС під час опалювального сезону.