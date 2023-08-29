На Луганській ділянці фронту ЗС РФ атакують ЗСУ з СУ-25, вертольотів К-52, МІ-8 та МІ-24

На Луганській ділянці фронту російські загарбники атакують ЗСУ з літаків СУ-25, вертольотів К-52, МІ-8 та МІ-24. Про це розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він зазначив, що за минулу добу на Лиманському та Куп'янському напрямках російська армія 15 разів залучала до бою тактичну та армійську авіацію.

«Але далеко вони не залітають, тому що наражаються на нашу глибокоешелоновану протиповітряну оборону. На землі противник зосередив свою увагу на Новоєгорівці. Станом на вчора там зафіксовано ще шість штурмів», — повідомили у ЗСУ.

Також, за даними Євлаша, армія РФ 561 раз відкривала вогонь із реактивної та ствольної артилерії на Луганському напрямку за добу.

Під час відбиття атак ЗС РФ 56 загарбників було ліквідовано.

ВСУ, як зазначив Євлаш, за добу знищили БМП, гармати Д-30 та «Мста-С», три автомобілі та склад із боєприпасами росіян.

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