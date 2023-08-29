На Луганском участке фронте ВС РФ атакуют ВСУ с СУ-25, вертолетов К-52, МИ-8 и МИ-24

На Луганске участке фронта российские захватчики атакуют ВСУ с самолетов СУ-25, вертолетов К-52, МИ-8 и МИ-24. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что за минувшие сутки на Лиманском и Купянском направлениях российская армия 15 раз привлекала к бою тактическую и армейскую авиацию.

«Но далеко они не залетают, потому что наталкиваются на нашу глубокоэшелонированную противовоздушную оборону. На земле противник сосредоточил свое внимание на Новоегоровке. По состоянию на вчера там зафиксировано еще шесть штурмов», — сообщили в ВСУ.

Также, по данным Евлаша, армия РФ 561 раз открывала огонь из реактивной и ствольной артиллерии на Луганском направлении за сутки.

Во время отражения атак ВС РФ 56 захватчиков были ликвидированы.

ВСУ, как отметил Евлаш, за сутки уничтожили БМП, пушки Д-30 и «Мста-С», три автомобиля и склад с боеприпасами россиян.

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