Російські війська штурмують Новоєгорівку та Білогорівку в Луганській області

Близько тижня ЗС РФ безперервно штурмували виключно район Новоєгорівки на Луганщині, вчора ж атакували ще й Білогорівку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, зазначивши, що на обох напрямках загарбники нічого, крім власних втрат, не досягли і відійшли.



За його даними, російські війська завдали авіаційних ударів по Надії, Твердохлібовому, Новоєгорівці та Білогорівці.



Новоєгорівка та Білогорівка зазнали ще й артилерійського обстрілу.

«У Сватовому загарбники регулярно проводять рейди, шукаючи спорожніле житло. Бо місцеве населення час від часу вже ж залишає населений пункт. У добре облаштовані домівки одразу вселяються військові РФ та колаборанти. Якщо власник з’явиться, то житло йому повернуть через три роки після поселення туди людей. Якщо не знайдеться і після цього терміну — націоналізують», — розповів Лисогор.

Також, як зазначили у Луганській ОВА, на окупованій території зростає невдоволення у перевізників, оскільки «із 1 вересня легкові таксі в так званій «ЛНР» зможуть працювати лише за спеціальними дозволами».

«Це швидкоруч вирішило окупаційне «міністерство інфраструктури та транспорту». До дедлайну лише два дні, що обумовило величезні черги і сутички. Перша умова для одержання дозволу — наявність номерів РФ і, звісно, відповідних документів у власників. Інші умови оголошуватимуть неофіційно і окремо кожному в місцевих окупаційних органах влади. Братимуть, кого вважатимуть за потрібне», — повідомили в адміністрації.

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