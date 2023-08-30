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Российские войска штурмуют Новоегоровку и Белогоровку в Луганской области

30 августа 2023, 09:29

Российские войска штурмуют Новоегоровку и Белогоровку в Луганской области

Около недели ВС РФ непрерывно штурмовали исключительно район Новоегоровки в Луганской области, вчера же атаковали еще и Белогоровку. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, отметив, что на обоих направлениях захватчики ничего, кроме собственных потерь, не добились и отошли.

По его данным, российские войска нанесли авиационные удары по Надежде, Твердохлебово, Новоегоровке и Белогоровке.

Новоегоровка и Белогоровка подверглись еще и артиллерийскому обстрелу.

«В Сватово захватчики регулярно проводят рейды, ищут опустевшее жилье. Потому что местное население время от времени вже же покидает населенный пункт. В хорошо обустроенные дома сразу вселяются военные РФ и коллаборационисты. Если владелец появится, то жилье ему вернут через три года после поселения туда людей. Если не найдется и после этого срока — национализируют», — рассказал Лысогор.

Также, как отметли в Луганской ОВА, на оккупированной территории растет недовольство у перевозчиков, так как «с 1 сентября легковые такси в так называемой «ЛНР» смогут работать только по специальным разрешениям».

«Это быстро решило оккупационное «министерство инфраструктуры и транспорта». До дедлайна всего два дня, что обусловило огромные очереди и столкновения. Первое условие для получения разрешения — наличие номеров РФ и, конечно, соответствующих документов у владельцев. Остальные условия будут объявлять неофициально и отдельно каждому в местных оккупационных органах власти. Будут брать, кого посчитают нужным», — сообщили в администрации.

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