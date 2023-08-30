В українських кінотеатрах стартує показ документального фільму про Маріуполь

Атака на Маріуполь військовими РФ. Фото: planetakino.ua

Із завтрашнього дня, 31 серпня 2023 року, в кінотеатрах України стартує показ документального фільму «20 днів у Маріуполі». Картина продемонструє початок повномасштабного вторгнення, яке у Маріуполі зустріли відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малоліткою.



Продюсерка фільму Василиса Степаненко зазначає, що велика кількість людей виявила бажання подивитися картину, попри те, що більшість людей це й так пережили, побачивши все на власні очі.



Фільм «20 днів у Маріуполі» був представлений на міжнародному фестивалі Санденс у США, де завдяки побаченому жителі Сполучених Штатів почали цікавитись тими подіями, що відбулися у місті Донецької області.



За словами фотографа AS Євгена Малолєтки, свою основну функцію картина виконала, донісши реальність, що сталася у місті, всупереч пропаганді Кремля.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі пролунали вибухи.