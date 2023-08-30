В украинских кинотеатрах стартует показ документального фильма про Мариуполь

Атака на Мариуполь военными РФ. Фото: planetakino.ua

С завтрашнего дня, 31 августа 2023 года, в кинотеатрах Украины стартует показ документального фильма «20 днів у Маріуполі». Картина продемонстрирует начало полномасштабного вторжения, которое в Мариуполе встретили видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов вместе со своими коллегами Василиной Степаненко и фотографом Евгением Малолеткой.



Продюсер фильма Василиса Степаненко отмечает, что большое количество людей выразило желание посмотреть картину, несмотря на то, что большинство людей это и так пережили, увидев собственными глазами.



Фильм «20 днів у Маріуполі» был представлен на международном фестивале Сандэнс в США, где благодаря увиденному, жители Соединённых Штатов стали интересоваться теми событиями, которые произошли в городе Донецкой области.



По словам фотографа AS Евгения Малолетки, свою основную функцию картина выполнила, донеся реальность, произошедшую в городе, несмотря на пропаганду Кремля.

Напомним, в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.