В ССО України розповіли, як на Луганському напрямку взяли в полон 19 загарбників

У Силах спеціальних операцій України розповіли, як за допомогою снайперів полонили 19 російських загарбників. Сюжет опубліковано на ресурсах ССО України.



«Історія снайперської пари 3 окремого полку спеціального призначення про один з епізодів роботи на Луганському напрямку, коли разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу взято в полон 19 окупантів», — підписали відео військові.

Зазначається, що перших двох «заблукавших» загарбників снайпери ССО взяли під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки, а на допиті полонені розповіли хто вони, звідки, коли їх змінюватимуть і які завдання у них стоять на даній позиції. У ССО України додали, що завдяки цій інформації Силам оборони вдалося взяти в полон 19 військовослужбовців РФ та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку.

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