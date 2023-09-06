Росія завезла на окуповану територію Луганської області понад 750 тисяч пропагандистських книг для школярів. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

«Макулатуру звозять до шкільних бібліотек замість українських книг, які окупанти вивезли та спалили. Більшість екземплярів — "Історія Росії". Акцент йде саме на цей предмет, адже він відіграє ключову роль у російській системі освіти», — йдеться у повідомленні.



У ЦНС зазначили, що у цій системі школи стали «осередками пропаганди» і головною їхньою функцією є «промивання мізків» українським дітям.



Там наголосили, що це лише частина цілеспрямованої політики Росії, «спрямованої на знищення цілого покоління нашої нації».



Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях окупанти проводять у дитячих садках «навчання» щодо дій у разі «проникнення українських ДРГ».