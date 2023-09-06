Россия завезла в Луганскую область более 750 тысяч пропагандистских книг — ЦНС

Россия завезла на оккупированную территорию Луганской области более 750 тысяч пропагандистских книг для школьников. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.



«Макулатуру свозят в школьные библиотеки вместо украинских книг, которые оккупанты вывезли и сожгли. Большинство экземпляров — "История России". Акцент идет именно на этот предмет, ведь он играет ключевую роль в российской системе образования», — говорится в сообщении.



В ЦНС отметили, что в этой системе школы являются «очагами пропаганды» и главной их функцией является «промывка мозгов» украинских детей.



Там подчеркнули, что это лишь часть целенаправленной политики России, «направленной на уничтожение целого поколения нашей нации».



Напомним, на временно захваченных территориях оккупанты проводят в детских садах «учения» по действиям в случае «проникновения украинских ДРГ».