У Росії учасники війни з Україною викладатимуть у школах

У Росії створено центр професійної перепідготовки педагогів-ветеранів «спецоперації», надалі вони викладатимуть новий шкільний предмет «Основи безпеки та захист Батьківщини». Про це заявив голова Міносвіти Сергій Кравцов, повідомляє «РИА Новости».



Кравцов наголосив, що у рамках вивчення шкільного предмета увага приділяється практичній підготовці.



Раніше перша заступник міністра праці та соціального захисту Росії Ольга Баталіна повідомила, що статус ветерана бойових дій вже набули понад 133 тисячі учасників «спецоперації».