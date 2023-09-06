В России участники войны с Украиной будут преподавать в школах

В России создан центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов «спецоперации», в дальнейшем они будут преподавать новый школьный предмет «Основы безопасности и защита Родины». Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».



Кравцов подчеркнул, что в рамках изучения школьного предмета делается упор на практическую подготовку.



Ранее первая замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила, что статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тысяч участников «спецоперации».