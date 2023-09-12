Окупанти переключили свої зусилля на район Новоселівки Луганської області — Євлаш

Російські військовослужбовці шукають слабке місце в українській обороні Луганщини. Зокрема, окупанти намагаються прорватися на Новоселівський напрямок. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«На східному напрямі дуже динамічна ситуація, окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ. Минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення з противником і понад 1200 разів противник бив по позиціям українських захисників. Противник намагається прорвати оборону, знайти слабке місце, але марно. Нині він перейшов на Новоселівський напрямок. Минулої доби противник застосовував свою артилерію 117 разів, також вони використовують танки, гранатомети, стрілецьку зброю та авіацію», — повідомив він.

За його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку українські військові знищили 63 окупанта, 5 вантажівок, 1 позашляховик, 1 міномет та станцію «Стриж-3», яка використовувалася для придушення роботи наших БПЛА та зв'язку.

Ілля Євлаш розповів, що на північ від Бахмута противник продовжує контратакувати, намагаючись відбити втрачені позиції. На південному напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію.

«Зокрема, маємо успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки», - зазначив військовий.

Крім того, навколо Бахмута армія РФ завдала майже 600 ударів з артилерії, 2 авіаудари та 8 бойових зіткнень.

Нагадаємо, військовослужбовці РФ перегруповують свої війська між операційними напрямками та перекидають на фронт резерви з глибини території Росії.