Россияне стягивают резервы, боясь прорыва ВСУ своей обороны

По имеющейся информации, чтобы избежать прорыва линии своей защиты, военнослужащие РФ перегруппировывают свои войска между операционными направлениями и перекидывают на фронт резервы из глубины территории России. Об этом сообщил Military media center.



В то же время, противник увеличил интенсивность применения управляемых авиационных бомб, баражирующих боеприпасов «Ланцет» и ударных БпЛА «Shahed».

На прошлой недели ВСУ освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении и провели блистательную операцию к югу от Авдеевки, в результате чего силы обороны заняли часть поселка Опытное.



А уже сегодня, 12 сентября, опасаясь продвижения украинских воинов, российский президент Владимир Путин выразил желание, чтобы Украина прекратила наступление и села за стол переговоров.