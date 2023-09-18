У Дніпрі агент ФСБ наводив удари по місту за 50 доларів

Агент ФСБ. Фото: Генпрокуратура

У Дніпрі затримано інформатора ФСБ РФ, який коригував удари по критичній інфраструктурі, інформує генпрокуратура України.



За даними слідства, у червні 2023 року підозрюваного було завербовано російською спецслужбою. На завдання представника ФСБ РФ він збирав дані про переміщення військової техніки, місця базування української системи протиповітряної оборони та розташування електро- та залізничних станцій Дніпра.

Незаконна зброя, знайдена у квартирі підозрюваного. Фото: Генпрокуратура



Затриманий об'їжджав місто та знімав на свій телефон об'єкти інфраструктури. Відеоматеріали та текстові повідомлення він передавав ворогові по Telegram. При цьому чоловік усвідомлював, що отримані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових ракетних атак по енергооб'єктах міста.



За ці послуги інформатор одержував гроші на банківську картку. Сума винагороди залежала від цінності інформації – від 50 до 100 доларів. Нині йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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