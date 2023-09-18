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В Днепре агент ФСБ наводил удары по городу за 50 долларов

18 сентября 2023, 10:22

В Днепре агент ФСБ наводил удары по городу за 50 долларов

Агент ФСБ. Фото: Генпрокуратура Агент ФСБ. Фото: Генпрокуратура

В Днепре задержан информатор ФСБ РФ, корректировавший удары по критической инфраструктуре, информирует генпрокуратура Украины.

По данным следствия, в июне 2023 года подозреваемый был завербован российской спецслужбой. На задачу представителя ФСБ РФ он собирал данные о перемещении военной техники, местах базирования украинской системы противовоздушной обороны и расположении электро- и железнодорожных станций Днепра.

Незаконное оружие, найденное в квартире подозреваемого. Фото: Генпрокуратура


Задержанный объезжал город и снимал на свой телефон объекты инфраструктуры. Видеоматериалы и текстовые сообщения он передавал врагу по Telegram. При этом мужчина отдавал себе отчет, что полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых ракетных атак по энергообъектам города.

За эти услуги информатор получал деньги на банковскую карту. Сумма вознаграждения зависела от ценности информации – от 50 до 100 долларов США. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Ранее украинские военные этой ночью сбили в небе страны 18 дронов Shahed-136/131 ВС РФ и 17 крылатых ракет.

Напомним, в Житомире к 12 годам заключения приговорили жителя Донбасса, который в 2014 году добровольно присоединился к рядам незаконного вооруженного формирования «Сомали».

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