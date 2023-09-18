Армія РФ з мінометів атакувала Торське: є жертва

Російські окупанти сьогодні, 18 вересня, атакували село Торське Лиманської громади Донецької області. Внаслідок чого було поранено місцеву мешканку. Про це «Суспільному» повідомила прессекретар Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва



«Армія РФ з мінометів обстріляла Торське. Снаряди поцілили по приватному будинки, внаслідок чого отримала поранення 61-річна місцева жителька, яка на момент обстрілу перебувала у себе на подвір'ї», — розповіла Медведєва.



Вона зазначила, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.



Нагадаємо, військові РФ обстріляли Авдіївку та Торецьк.