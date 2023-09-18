Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ з мінометів атакувала Торське: є жертва

18 вересня 2023, 19:17

Армія РФ з мінометів атакувала Торське: є жертва

Російські окупанти сьогодні, 18 вересня, атакували село Торське Лиманської громади Донецької області. Внаслідок чого було поранено місцеву мешканку. Про це «Суспільному» повідомила прессекретар Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва

«Армія РФ з мінометів обстріляла Торське. Снаряди поцілили по приватному будинки, внаслідок чого отримала поранення 61-річна місцева жителька, яка на момент обстрілу перебувала у себе на подвір'ї», — розповіла Медведєва.

Вона зазначила, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, військові РФ обстріляли Авдіївку та Торецьк.

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:49
Окупанти вдарили по Авдіївці та Торецьку: є загиблі та поранений, багато руйнувань
17:23
З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей
15:03
У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
12:40
У Донецьку повідомляють про вибухи та дим в Київському районі
10:42
41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно подали жителі Луганської області
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 вересня
22:33
Екс-глава «Роскосмосу» Рогозін може стати «сенатором» від Запорізької області
19:31
В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до WhatsApp — мер
18:34
«ЛНР» звинуватила луганчанина у «держзраді» та позбавила волі на 17 років
17:57
У Кліщіївці Донецької області тривають активні бої
17:30
«ДНР»: Внаслідок атаки на Донецьк постраждав чоловік, є руйнування
13:29
Луганська область: ЗСУ зупинили спробу окупантів масованим штурмом захопити частину територій
10:58
На захопленій Старобільщині чоловікам адресно приходять повістки на війну — Луганська ОВА
00:05
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 вересня
22:48
«ДНР»: Семеро людей загинули внаслідок обстрілу Світлодарська
20:59
Донецьк і ще три міста перевели на щоденну подачу води по п'ять годин
16:33
У лікарнях Маріуполі немає жодного дитячого відділення — міськрада
16:32
Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих «спостерігачів» на «виборах» в окупації
16:00
«ДНР»: За тиждень від обстрілу загинули шість мирних жителів
11:53
«Суд ДНР» засудив «азовця» до 26 років колонії
усі новини
20:34
Перейшли на бік РФ. Священика та ексрегіонала судитимуть за колабораціонізм
20:13
Росіяни ввечері вдарили по Херсону: постраждав чоловік
19:17
Армія РФ з мінометів атакувала Торське: є жертва
18:57
Здавав місця розташування ЗСУ: жителя Лимана засудили до 15 років
18:45
Удар по ринку Костянтинівки: СБУ ще з'ясовує, з якої зброї був обстріл
17:49
Окупанти вдарили по Авдіївці та Торецьку: є загиблі та поранений, багато руйнувань
17:23
З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей
17:17
Найбільший виробник паперу пішов із Росії
16:20
Сирський підтвердив розгром кількох бригад ЗС РФ у боях на Бахмутському напрямку
15:40
Вісьмом затриманим колаборантам із Луганської та Донецької областей загрожує довічне
15:03
У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
14:22
З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе
13:43
До 9 років увʼязнення заочно засуджено так званого «ямпільського селищного голову»
13:42
Суд в ООН: РФ заявила, що справа не стосується юрисдикції Міжнародного суду в Гаазі
13:24
Електроенергії українських станцій має вистачити для забезпечення потреб громадян
12:52
На Запорізький напрямок РФ перекидає додаткову техніку
12:52
На Лимано-Купʼянському напрямку спостерігається затишшя — ЗСУ
12:40
У Донецьку повідомляють про вибухи та дим в Київському районі
12:30
Біля Донецька через снаряд, що не розірвався раніше, загинув чоловік
12:21
У мережі показали, як ЗСУ деокупували Кліщіївку на Донеччині
усі новини
ВІДЕО
У центрі Донецька під обстрілом «адміністрація голови ДНР» У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
18 вересня, 15:03
"Ростов-на-Дону" після ударів ракетами. Фото: telegram «Новини Донбасу» З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе
18 вересня, 14:22
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47
Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ► Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ►
14 вересня, 20:40
Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ► Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►
14 вересня, 18:35
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама