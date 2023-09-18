Армия РФ из минометов атаковала Торское: есть жертва

Российские оккупанты сегодня, 18 сентября, атаковали село Торское Лиманской громады Донецкой области. В результате чего была ранена местная жительница. Об этом сообщила «Суспільному» пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



«Армия РФ из минометов обстреляла Торское. Снаряды попали по частному дому, в результате чего получила ранения 61-летняя местная жительница, которая на момент обстрела находилась у себя во дворе», — рассказала Медведева.



Она отметила, что прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.



Напомним, военные РФ обстреляли Авдеевку и Торецк.