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Оккупанты ударили по Авдеевке и Торецку: есть погибшие и раненый, много разрушений

18 сентября 2023, 17:49

Оккупанты ударили по Авдеевке и Торецку: есть погибшие и раненый, много разрушений

Россияне обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка. Фото: Офис генпрокурора Россияне обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка. Фото: Офис генпрокурора

Оккупационные войска атаковали Авдеевку и окрестности Торецка в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще один гражданский получил ранения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 18 сентября в 07:30 армия РФ обстреляла пгт Северное города Торецка, вероятно из артиллерии. От разрыва снаряда погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.

Кроме того, в 11:45 оккупанты ударили по Авдеевке. От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе дома погибла женщина.

В результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Напомним, российские войска нанесли десять ударов по территории Донецкой области за минувшие сутки, применив для атак авиабомбы, РСЗО «Град», «Смерч», артиллерию. 

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