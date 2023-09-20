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Верховна Рада виправила закон про поновлення е-декларування

20 вересня 2023, 14:28

Верховна Рада виправила закон про поновлення е-декларування

ВРУ прислухалася до президента та відкрила декларації чиновників. Фото: telegram ВРУ прислухалася до президента та відкрила декларації чиновників. Фото: telegram

У Верховній Раді України сьогодні, 20 вересня, схвалили вето Президента та виправили закон про поновлення е-декларування. Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Підтримати законопроєкт і проголосувати «За» наважилися 341 із 361 народного депутата у залі ВРУ. Лише один «слуга народу» відмовився підтримати відкриті декларації.

Раніше Верховна Рада відновила електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, але без відкритого реєстру, чим сильно розлютила суспільство.

Своє несхвалення люди висловили одразу, створивши петицію, де просили зробити декларації чиновників відкритими. Петиція про поновлення публічного доступу до декларацій чиновників набрала необхідних 25 тисяч підписів за рекордні три години.

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