Війська РФ вдарили по Торецьку та його околицях: загинули 4 цивільних, багато руйнувань

Окупанти обстріляли Торецьк. Фото: Донецька прокуратура

Сьогодні ввечері, 20 вересня, окупаційні війська обстріляли Торецьк і його околиці. Унаслідок атаки загинули чотири людини. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Росіяни вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 «Тюльпан» по Торецьку та його околицях. Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне», — йдеться в повідомленні.





У прокуратурі зазначили, що в Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували в приватному житловому будинку.



Крім того, ще двоє людей — 84-річна мати та її 60-річний син — отримали поранення, несумісні з життям, на одній із вулиць Північного.



Також окупанти зруйнували приватні будинки та пошкодили господарські будівлі.

Нагадаємо, окупанти атакували Херсонщину.