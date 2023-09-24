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Росіяни скинули на Херсон 2 авіабомби, травмовано шестеро людей

24 вересня 2023, 19:02

Росіяни скинули на Херсон 2 авіабомби, травмовано шестеро людей

Росармія скинули дві авіабомби на Херсон: одна влучила у промзону в Дніпровському районі, інша — у цивільну інфраструктуру в Корабельному районі. Внаслідок влучення в підприємство є поранена. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згодом голова міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до шести осіб.

Він зазначив, що херсонці зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше.

Поранення отримала 49-річна охорониця, яка була на території підприємства. Має легкі пошкодження. Жінці надали допомогу на місці.

Вранці 24 вересня російські окупаційні війська здійснили артилерійські обстріли Корабельного району Херсона, внаслідок чого постраждали четверо цивільних. Перед цим російські війська завдали двох ударів по Херсонській області: у місті Берислав загинула жінка і постраждали троє людей, а в селі Львово загинув чоловік похилого віку.

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