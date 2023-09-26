Україна не використовуватиме ракети ATACMS для ударів по території РФ - Данилов

Українські війська не використовуватимуть далекобійні ракети ATACMS для ударів територією Росії. Про це в інтерв'ю газеті ABC заявив секретар РНБО Олексій Данилов.



«Ми не будемо використовувати їх [ракети ATACMS] на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами», - сказав Данилов.



Він зазначив, що ATACMS будуть застосовуватись виключно для захисту території України.



Як писало NBC News, під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, останній повідомив лідера України про те, що США нададуть невелику кількість ракет ATACMS. Проте речниця Білого дому Карін Жан-П'єр не змогла підтвердити цю інформацію.



За даними Newsweek, Україна Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Ракети ATACMS з'являться на фронті наступного тижня.