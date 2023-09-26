Украинские войска не будут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом в интервью испанской газете ABC заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



«Мы не будем использовать их [ракеты ATACMS] на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — сказал Данилов.



Он отметил, что ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.



Как писало NBC News, во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, последний сообщил лидеру Украины о том, что США предоставят небольшое количество ракет ATACMS. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла подтвердить эту информацию.



Согласно данным Newsweek, Украина Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение произведенных в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Ракеты ATACMS появятся на фронте на уже следующей неделе.