На Таврійському напрямку за минулу добу ЗС РФ втратили 171 військовослужбовця

Артилерійські підрозділи Сил оборони України Таврійського напрямку протягом доби виконали 1085 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.



За його словами, за минулу добу втрати ЗС РФ становили 171 особу, безповоротні — 51, пораненими — 120.



«Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 ПТРК, 18 БпЛА, 11 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки», — написав Тарнавський.



Також за добу було знищено 3 склади боєприпасів російських загарбників.



Минулої доби війська РФ 22 рази атакували позиції ЗСУ на Таврійському напрямку і здійснили 683 обстріли, 16 разів ударили з авіації.

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