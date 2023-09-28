До Києва прибув голова Міноборони Франції

Міністра збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у Києві. Фото: Twitter

У четвер, 28 вересня, з офіційним візитом до Києва прибув міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. Про що повідомило французьке посольство на своїй сторінці у соцмережі Twitter.



У супроводі посла Гаеля Вейсьєра голова Міністерства оборони пройшовся до Стіни Героїв на Михайлівській площі.

Visite ce jeudi 28 septembre du Ministre français des Armées, SebLecornu à Kyiv , accompagné de l'ambassadeur GaelVeyssiere . La journée débute par un moment émouvant de recueillement devant le Mur des Héros. pic.twitter.com/x1rukj5mLm — La France en Ukraine(@FranceenUkraine) September 28, 2023



Нагадаємо, всі крилаті ракети великої дальності SCALP, які Франція обіцяла надати Україні в рамках першої партії, вже було передано .