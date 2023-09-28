Внаслідок обстрілу Херсона загинули троє жінок

Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Херсон: загинуло троє людей. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Росіяни обстріляли Херсон із артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих жінок», — йдеться у повідомленні.



Глава МВС Ігор Клименко також повідомив , що російська артилерія вдарила по житловому кварталі в Херсоні.



«Загинуло троє жінок, які перебували в цей час на вулиці. Щодня під ворожими обстрілами. Лише минулої доби окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів з артилерії», — написав Клименко у своєму Telegram-каналі.