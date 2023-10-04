«Так, як раніше, вже не буде»: затримано співробітника Фастівської окружної прокуратури

Затримання свого колеги із Фастівської окружної прокуратури. Фото: Генпрокуратура

В Офісі Генерального прокурора підтвердили затримання свого колеги із Фастівської окружної прокуратури. Про це заявили у пресслужбі Генпрокурора.



«Продовжуємо практично реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Очищуємо систему. Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з ДБР та СБУ затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури під час отримання хабаря за припинення виробництва», - заявив генпрокурор України Адрій Костін.

Затримання свого колеги із Фастівської окружної прокуратури. Фото: Генпрокуратура

За даними слідства, він вимагав від підприємця 30 тисяч доларів. Під час затримання вилучили частину – 15 тисяч. Вдома у затриманого проведено обшуки. Готується повідомлення про підозру.



«В Україні, що воює, та в Україні, яка переможе, немає місця корупції. Для тих, хто не зрозумів, повторюю: так, як раніше, вже не буде», — додав Костін.

Продовжуємо на практиці втілювати принцип нульової толерантності до корупції. Очищуємо систему. Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з ДБР та СБУ затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури під час отримання взятки за закриття провадження. За даними слідства, він вимагав… pic.twitter.com/rcjMItZOS1 — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) October 4, 2023



Нагадаємо, відомому бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру - у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку.



