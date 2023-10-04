Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Так, як раніше, вже не буде»: затримано співробітника Фастівської окружної прокуратури

04 жовтня 2023, 09:01

«Так, як раніше, вже не буде»: затримано співробітника Фастівської окружної прокуратури

Затримання свого колеги із Фастівської окружної прокуратури. Фото: Генпрокуратура Затримання свого колеги із Фастівської окружної прокуратури. Фото: Генпрокуратура

В Офісі Генерального прокурора підтвердили затримання свого колеги із Фастівської окружної прокуратури. Про це заявили у пресслужбі Генпрокурора.

«Продовжуємо практично реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Очищуємо систему. Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з ДБР та СБУ затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури під час отримання хабаря за припинення виробництва», - заявив генпрокурор України Адрій Костін.

Затримання свого колеги із Фастівської окружної прокуратури. Фото: Генпрокуратура

За даними слідства, він вимагав від підприємця 30 тисяч доларів. Під час затримання вилучили частину – 15 тисяч. Вдома у затриманого проведено обшуки. Готується повідомлення про підозру.

«В Україні, що воює, та в Україні, яка переможе, немає місця корупції. Для тих, хто не зрозумів, повторюю: так, як раніше, вже не буде», — додав Костін.


Нагадаємо, відомому бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру - у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Прокуратура

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:32
У Харківській області чоловіки підірвалися на мінах — ДСНС
11:37
Для українських військових створили суперзахист у вигляді плаща-невидимки
09:54
В Ізюмському районі внаслідок нічного авіаудару постраждала мирна мешканка, пошкоджено будинки — Синегубов
00:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 жовтня
19:52
З Очеретинської громади Донецької області евакуювали травмованого пенсіонера та його дружину
13:36
В абонентів мобільного оператора «ДНР» не працює інтернет через роумінг
11:40
«ДНР» завила про видворення двох священиків ПЦУ. Церква спростовує: вони ув'язнені в РФ
10:42
У «ДНР» поїзд наїхав на російський ЗРК «Стріла-10»: 3 окупантів загинули, 2 поранені
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 жовтня
21:38
ЗСУ рухаються в бік деокупації Бахмута: окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції
18:43
«ДНР»: внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька є руйнування
15:40
Підземні ходи та бомбосховища: окупанти у Маріуполі продовжують будувати лінію оборони
15:10
В окупованому Донецьку мешканка підірвалася на міні
14:47
Весна-2024 може стати важливою фазою війни в Україні — CNN
14:45
Очолити реформування ПВК «Вагнер» може син Пригожина – ISW
10:53
Щонайменше п'ять ударів С-300 завдали війська РФ під Харковом
10:33
США продовжать надавати допомогу Україні — Байден
09:25
Російські військові купують і вживають наркотики просто на фронті — ЗМІ
23:00
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня
14:05
У Маріуполі окупанти знищили останній довоєнний мурал із важливим посилом
усі новини
12:41
ГБР завершило розслідування справи про розстріл «Небесної сотні»: судитимуть Януковича та ексчиновників
12:32
У Харківській області чоловіки підірвалися на мінах — ДСНС
11:57
Яндекс вважає Бандеру політиком, а Уткіна – неонацистом
11:40
З квітня до безпечних регіонів України переміщено понад 800 дітей — Мінреінтеграції
11:37
Для українських військових створили суперзахист у вигляді плаща-невидимки
10:57
При вступі до ЄС Україна матиме право на отримання 186 млрд євро — ЗМІ
10:55
Росіяни знову обстріляли житлові будинки на Донеччині
10:46
Безпілотники атакували Брянську, Курську та Білгородську області РФ: деталі
10:15
Росія втратила п'ять винищувачів Су-35
09:57
Луганська область: у центрі села Невське розірвалися 4 авіабомби КАБ-500
09:54
В Ізюмському районі внаслідок нічного авіаудару постраждала мирна мешканка, пошкоджено будинки — Синегубов
09:21
Сьогодні у всіх регіонах РФ зазвучать сирени
09:01
«Так, як раніше, вже не буде»: затримано співробітника Фастівської окружної прокуратури
08:56
П'ятеро громадян України загинули внаслідок автокатастрофи в Італії — ЗМІ
08:53
У РФ стартував осінній призов: скільки людей призовуть для війни проти України
08:26
Окупанти вдарили з комплексу С-300 по Селидівській громаді
08:21
У Херсонській області за добу через російські атаки загинула 1 людина, 16 постраждали
08:05
Під час обстрілу Донецької області поранено семеро людей
00:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 жовтня
22:45
Посли G7 обговорили з українським прем'єром план реформ до 2027 року
усі новини
ВІДЕО
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Наслідки обстрілу у селищі Корсунь під Єнакієвим. Фото: Олександр Дрозденко «Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки
29 вересня, 22:00
Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ► Бізнес на смерті російською мовою: хто фінансує війну в РФ ►
29 вересня, 13:15
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама