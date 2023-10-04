Для українських військових створили суперзахист у вигляді плаща-невидимки

Український плащ-невидимка для сил оборони. Фото: Михайло Федоров/Telegram

Українська платформа для розробки інноваційних рішень на користь ЗСУ Brave1 створила плащ-невидимку, що робить непомітними бійців для ворожих тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі 4 жовтня.

Плащ блокує випромінювання тепла та робить військових непомітними для ворога. За словами міністра, це допоможе виконувати бойові завдання снайперам чи групам Сил спецоперацій.

Плащ-невидимка має вагу до 2,5 кілограмів, високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також він не горить і захищає від високих температур.

На опублікованому в телеграм-каналі відео показано готовий зразок, який пройшов успішні випробування у польових умовах.