Путін: Ми ніколи не були проти вступу України до ЄС щодо НАТО — так, ми проти

Президент Росії заявив, що РФ ніколи не заперечувала щодо планів вступу України до ЄС, на відміну від членства в НАТО. Про це він сказав на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай.



За його словами, Росія проти вступу України до НАТО, тому що розширення альянсу до російських кордонів там вважають загрозою.



Водночас, він негативно відгукнувся про нинішній стан економіки України. Путін упевнений, що без «західних радників і посередників» країна матиме труднощі.



«Європейські країни готові взяти таку економіку до себе? Ну, нехай беруть. Ми ніколи не були проти», - сказав президент РФ.