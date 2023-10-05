Путин: Мы никогда не были против вступления Украины в ЕС, что касается НАТО — да, мы против

Президент России заявил, что РФ никогда не возражала в отношении планов вступлении Украины в ЕС, в отличие членства в НАТО. Об этом он сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».



По его словам, Россия против вступления Украины в НАТО, потому что расширение альянса к российским границам там считают угрозой.



В тоже время он негативно отозвался о нынешнем состоянии экономики Украины. Путин уверен, что без «западных советников и посредников» страна будет испытывать трудности.



«Европейские страны готовы взять такую экономику к себе? Ну пускай берут. Мы никогда не были против», - сказал президент РФ.