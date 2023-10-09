Сили оборони України відбили атаки росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Запорізькому напрямках

Минулої доби на фронті сталося 37 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 9 жовтня.

Загалом росіяни завдали шість авіаційних ударів, здійснили 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій українських військ та цивільних об'єктів України.

Під авіаційними ударами виявились: Грабовське Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Берислав Херсонської області, зазначили у Генштабі.

Артилерія окупантів обстріляла понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямі ЗСУ відбили три атаки росіян у районах населених пунктів Сіньківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямі Сили оборони відбили чотири атаки окупантів у районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямі ЗСУ відбили атаки агресора на північ від Богданівки, Кліщеївки та Андріївки.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник здійснив близько 15 невдалих атак у районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямі війська РФ наступальних (штурмових) дій не вели.

У Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку в районі на північ від Новопрокопівки Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямі Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно вражають тили росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ.