Армия РФ из артиллерии обстреляла Торское, Заречное и Северск

Российское оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. Так, под обстрел попали Торское, Заречное и Северск. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«На Лисичанском направлении из артиллерии обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады, а также Северск — без жертв и разрушений», — написал он.



Также, по словам Мороза, ситуация в регионе следующая:



Накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Константиновке — ранили 4 человека, повредили 19 частных домов, 10 многоэтажек, котельную, газопровод и линию электропередач.



На Волновахском направлении дважды под обстрел попал Угледар — без жертв.



На Донецком направлении россияне повредили агропредприятие в Ласточкино Очеретинской громаде.



На Горловском направлении в Часовоярской громаде поврежден дом.



Напомним, оккупанты 8 октября обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атаки четыре человека получили ранения.