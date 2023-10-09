Ракетний удар по селу Гроза: п`ятеро людей залишаються безвісти зниклими

Внаслідок ракетного удару по селу Гроза Харківської області п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко.



«Йде ідентифікація тіл загиблих у селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл, які зникли безвісти 5 осіб», — написав він.



Ракетний удар РФ по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківської області з початку повномасштабного вторгнення.



Нагадаємо, вдень 5 жовтня російські військові завдали удару ракетою «Іскандер» по селу Гроза Харківської області. Ракетний удар припав по кафе та магазину, у момент обстрілу проходили поминки, тому там зібралося багато людей. Зазначимо, що всього у селі проживало 330 осіб.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що 52 особи загинули внаслідок цього ракетного обстрілу, серед них двоє дітей.